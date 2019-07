El viento por poco traiciona a Margot Robbie en plena alfombra roja

Londres, Inglaterra.- La reconocida actriz Margot Robbie estuvo a punto de sufrir un revelador problema de vestuario durante la premier en Londres de la película Once Upon a Time In Hollywood este martes, ya que una ráfaga de viento movió su vestido en la parte del escote y la falda, lo cual casi provoca que la intérprete de Sharon Tate en el fime de Quentin Tarantino mostrara de más.

La nominada al Oscar desfiló por la alfombra roja en un impactante vestido naranja con un pronunciado escote y abierto por los lados hasta la cintura.

Cuando se vio atrapada por la ráfaga de viento, la actriz pronto se llevó las manos al busto y se aseguró de que la falda no se le levantara. En el instante tres de sus estilistas se apresuraron a auxiliarla y el incómodo momento no pasó a mayores.

Margot Robbie por poco sufre un problema de guardarropa debido al viento/Martin Evans/SplasNews/DailyMail

Asimismo, una maquillista pronto se acercó a Margot para asegurarse de que el rostro de la estrella no estuviera manchado por algún problema con el maquillaje.

Como es conocido, Margot Robbie protagoniza Once Upon a Time In Hollywood al lado de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, cinta que estrenará en México a finales de agosto.