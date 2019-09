Elementos de seguridad de Kim Kardashian golpearían a Kris Jenner

Estados Unidos.- Durante el adelanto de esta semana del famoso reality show, Keeping Up With the Kardashian, se reveló que la madre del clan Kardashian, Kris Jenner, fue atacada por el equipo de seguridad de su hija, Kim, cuando trataba de ingrear a la casa de está por la puerta trasera.

En ese momento Kim no se encontraba en su residencia, por lo que se cree que el equipo de seguridad confundió a Kris con un ladrón que trataba de entrar por la parte trasera.

Tras este abordmiento tuvieron que llamar a paramédicos para que atendieran a Jenner.

Cabe mencionar que Khloé llamó a Kim para informarle de la situación y está inmediatamente corrió a revisar las grabaciones de seguridad.

Tu equipo de seguridad ha abordado a mamá, hemos llamado al 911, es una locura, la ambulancia está de camino", dijo Khloé.

Hasta el momento no se ha dado mayor información acerca de lo que se vió en las cámaras o de la salud de la empresaria de 63 años.