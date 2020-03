Elenco de 'High School Musical' se unen y bailan 'We're All in This Together'

Estados Unidos.- Como muestra de unidad y apoyo durante la cuarentena por el coronavirus, varios de los protagonistas de High School Musical, como Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, se han unido de manera virtual para bailar el icónico tema del filme, We're All in This Together.

Recientemente los fans de la famosa película de Disney, han enloquecido al ver a varios de sus protagonistas empleando sus cuentas de TikTok para bailar y cantar al ritmo de We're All in This Together (Todos estamos juntos en esto), como muestra de solidaridad al público durante el aislamiento por el temido virus de China.

El inicio de este viral momento ha sido la reconocida actriz, Ashley Tisdale, quien fuera 'Sharpay Evans' la villana de la historia, tras lo que varios más se unieron como Vanessa ('Gabriella) y Bart Johnson ('Jack Bolton', padre de 'Troy').

shut up omg this is gold where is troy @ZacEfron pic.twitter.com/dAXsIAiH8Z — ������ (@purposeruin) March 17, 2020

La reacción de los fans no se hizo esperar y se mostraron emocionados ante esta unión, aunque muchos se quejaron porque Vanessa solo estaba sentada bebiendo vino y no bailando.

Disney debería apoyar la cuarentena pasando un maraton de zack y cody, hannah montana y los hechiceros de waverly place — Mey (@EmiliaMontes1) March 19, 2020

Gabriella está siendo una tía alcohólica aquí. Lmao saquenla no necesitamos su cu... egoísta".

gabriella is being an alcoholic aunt here lmao take her out we don't need her selfish ass — ☽ (@vernonftvante) March 18, 2020