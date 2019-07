Elenco de 'Zoey 101' se reencuentran en Los Ángeles luego de 11 años

Los Ángeles, EU.- Tras varios rumores sobre un posible regreso de Zoey 101 a la pantalla de Nickelodeon, el elenco original de la serie se reunió después de 11 años.

Dan Schneider, productor del programa, decidió reunir a todos los actores en Los Ángeles, sin embargo, la gran ausente fue la protagonista Jamie Lynn Spears.

Los actores compartieron en redes emotivas fotos del reencuentro donde se aprecia a Sean Flynn (Chase), Matthew Underwood (Logan), Paul Butcher (Dustin), Erin Danders (Quinn), Victoria Justice (Lola), Jack Salvatore (Jack) y Chistopher Massey (Michael).

Pese a la ausensia de Spears, quien se encontraba en Atlanta por motivos de trabajo, compartió un video donde sus compañeros le enviaron un saludo.

No solo no pude ir a la reunión, sino que no pude responder al Facetime porque me quedé dormida. ¡Gracias por el vídeo y espero verlos muy pronto!”, escribió Jamie Lynn en Instagram.