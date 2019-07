"Ella me cambió la vida": Cardi B le dedica tierna canción a Kulture

Estados Unidos.- Los raperos, Cardi B y Offset, el pasado 10 de julio festejaron el cumpleaños de su primera hija, Kulture, por lo que la cantante de I Like It, le escribió una canción a su pequeña, misma que fue escuchada por primera vez junto a un video donde comparte los mejores momentos con la infante.

Gracias a todos por desearle un feliz cumpleaños a mi dulce bebé. Hice esta canción un día antes de entregar mi álbum y Eve me dio luz verde para el ritmo ¡estaba tan agradecida! Ella es única! No llegó a tiempo porque, como pueden oír, estaba muy maltratada con un terrible resfriado. No pude hacerlo bien, no importa cuántas veces lo escupí. Incluso cuando tratamos mezclarlo, todavía suena mal. . Amo a mi bebé, ella cambió mi vida”, textualizó la rapera.