"Ella me dejó de hablar": Pepillo Origel dice que ya no tiene amistad con Thalía

Ciudad de México.- Como es conocido, hace unas semanas Thalía regresó a tierras mexicanas para convivir con sus fans, promocionar su nuevo disco Valiente y recibir varios reconocimientos por su música.

Durante su estadía en México, la intérprete ofreció entrevistas a diversos medios, espacios informativos y periodistas, sin embargo algunas conocidas figuras del periodismo de espectáculos no estuvieron presentes en la apretada agenda de Thalía.

Uno esos comunicadores fue el conductor Juan José Origel, quien en una reciente charla con el programa 'Hoy' reveló que ya no mantiene una relación de amistad con la cantante y actriz.

Thalía es una mujer que respeto porque es una mujer muy trabajadora, una mujer muy hermosa y todo, pero pues a lo mejor, no sé que pasó. Ella fue la que me dejó de hablar. Yo nunca en la vida he hablado nada mal de Thalía. Y no es que me deje de hablar, ni nada, pero lo que pasa es que yo creo que cuando no tienes ya una cercanía con tus amigos, se va perdiendo la amistad y eso fue lo que pasó", expuso Pepillo Origel al matutino.