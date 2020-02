"Ella te da fama": Usuario asegura que Camila Sodi se aprovecha de Thalía

Estados Unidos.- Thalía sigue dando de qué hablar en redes sociales porque siempre muestra lo que hace en su vida diaria y en esta ocasión sus uñas fueron las que causaron controversia entre dos usuarios que terminaron discutiendo en la fotografía que la esposa de Tommy Mottola publicó en Instagram.

Primero, la intérprete de No me acuerdo mostró que se hizo uñas con el diseño de la marca de moda, Louis Vuitton, mismas que presumió mientras hacía su rutina en el gimnasio donde dijo: “Las uñas me cambian, me dan más estilo y hasta el cabello me agarro diferente”.

Camila Sodi, dejó un comentario en la instantánea, pero un usuario la criticó asegurando que ella es conocida por la fama de Thalía pero que si no fuera por ella, nadie la conocería.

Si no fuera tu tía, no te conocería nadie, porque eres pésima actuando", dijo el internauta, pero otros más la defendieron.