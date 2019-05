Ellen DeGeneres, famosa conductora, revela abuso contra ella siendo menor

Ciudad de México.- Ellen DeGeneres, de 61 años de edad, es una exitosa presentadora de TV estadounidense, actriz y ganadora de varios premios Emmy.

Sin embargo DeGeneres contó en el programa de entrevistas de David Letterman, un muy difícil momento de su vida. Su relato se remonta a la época en que su madre, Betty, fue diagnosticada de cáncer de mama justo después de casarse, cuando Ellen era todavía una adolescente.

Fue entonces que su mamá se enfocó en recuperarse, y el padrastro aprovechó 'la distracción' para abusar de DeGeneres. Así lo describió:

Cuando ella estaba fuera de la ciudad él me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla pero que necesitaba tocármelo. Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y, en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó otra vez, y otra".