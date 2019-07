Ellos son los nominados a los Premios MTV Video Music Awards 2019

Ciudad de México.- Una vez más los grandes de la música se presentarán ante el mundo en los MTV Video Music Awards 2019, y como es de esperarse ya se tiene a los nominados que podrían recibir estos increíbles reconocimientos por su trayectoria musical.

Lo destacado

Las cantantes Ariana Grande y Taylor Swift lideran la lista de nominados de los MTV Video Music Awards; cada una recibió 10 nominaciones.

Ambas artistas destacaron en la música, no debido a su trayectoria musical, sino al rotundo éxito por sus últimos temas musicales, que fueron el considerado himno de Taylor al orgullo gay You need to calm down y el éxito de Ariana sobre sus rupturas amorosas Thank u, Next mismos que además de ser aclamados por el público también lo fueron por las críticas.

Las categorías

Los Premios MTV o los VMAs, como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, se entregarán el lunes 26 de agosto en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Dentro de este estarán las categorías de Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Artista, Mejor Colaboración, entre otras categorías.

Dentro de las nominaciones más importantes están las categorías de Mejor Artista del Año, el cual es uno de los honores más discutidos de todos los Premios MTV.

Artista del año

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Video del año

21 Savage ft. J. Cole – A lot

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – Thank u, next

Jonas Brothers – Sucker

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old town road (Remix)

Taylor Swift – You need to calm down

Canción del año

Drake – In my feelings

Ariana Grande – Thank u, next

Jonas Brothers – Sucker

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old town road (Remix)

Taylor Swift – You need to calm down

Mejor artista nuevo

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

Mejor colaboración

BTS ft. Halsey – Boy with luv

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old town road (Remix)

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – ME!

Ed Sheeran & Justin Bieber – I don't care