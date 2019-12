Espoa de Chris Hemsworth, harta de los martillos de 'Thor' en casa

Los Ángeles, EU.- El Dios del Trueno empieza a quedarse sin espacio para los Mjolnirs. Y es que Chris Hemsworth, actor que da vida a Thor, parece tan ligado a su martillo como su personaje, algo que ha provocado alguna que otra riña con Elsa Pataky, su esposa, por la cantidad de armas que tienen en casa.

Así lo reconoció Pataky en Fitzy y Wippa, un programa de Nova Radio en el que explicó que su marido siempre intenta salirse con la suya en lo referido a sus martillos.

Siempre elige los mejores lugares de la casa, y yo le digo: 'Eso no va ahí'", señaló la actriz, que no quiere más Mjiolnirs en casa.

De hecho, Pataky ha decidido prohibir a su marido que meta más armas de su personaje en casa.

"Tenemos cinco de cada película que ha hecho, así que, en serio, no", bromeó. Por lo tanto, y por suerte para la intérprete, Hemsworth no ha podido llevarse su trofeo de Vengadores: Infinity War ni Endgame: el Stormbreaker, un arma que no destaca, precisamente, por ser pequeña.