Elton John y los terribles momentos que pasó por su adicción a las drogas

Ciudad de México.- En el libro autobiográfico de Elton John, el músico británico relató como el consumo de cocaína, la cual empezó a consumir en 1974, lo hacía sentir con mucha confianza.

Me gustaba cómo me hacía sentir, esa sacudida de confianza y euforia, de no sentirme tímido o intimidado", dice el artista.