¿Embarazada? Ariadne Díaz aclara rumores sobre un supuesto embarazo

Ciudad de México.- La actriz, Ariadne Díaz, durante su entrevista en exclusiva para el programa Hoy aclaró los rumores sobre un supuesto embarazo, mismo que sería su segundo, y de igual manera respondió a las dudas acerca de los problemas que se ha rumoreado tiene con su pareja, Marcus Ornellas.

La actriz primeramente aseguró que no se encuentra esperando su segundo hijo, señalando que tampoco están en planes de darle un hermanito a su hijo de tres años, Diego.

No, todavía no, la verdad es que no, mira, a veces veo a los bebés y me encantan, yo creo que si queremos tener otro pero, hijole, disfruto mucho a Diego, yo creo que cada persona tiene su ritmo, creo que en esta vida todo se vale, así como nosotros que primero tuvimos al bebé ya luego vemos si nos casamos, osea eso ha sido nuestro ritmo, y ahorita no me veo con otro bebé, me parecería increíble repetir ese momento de bebé chiquito indefenso, precioso, pero ahorita no me veo ahí", señaló la actriz.