Emilia Clarke confiesa que 'GOT' casi la mata en dos ocasiones

Ciudad de México.- Emilia Clarke casi muere, dos veces, tras convertirse en Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Así lo reveló la actriz en un texto publicado en The New Yorker , una de las publicaciones más influyentes del mundo.

En el artículo, titulado Personal History, A Battle for my Life, la británica lo explica desde las primeras palabras.

Terminé de filmar la primera temporada de Game of Thrones. Después me vi afectada por la primera de dos anaurismas”, expone sobre la condición en la que las paredes de las venas presentan una dilatación y que, al romperse, derivan en hemorragia.

Emilia comparte que fue previo a un entrenamiento en el gimnasio, con su profesor particular, cuando sintió un repentino y fuerte dolor de cabeza; sin embargo, continuó con su trabajo físico hasta que el dolor le hizo parar.

De alguna manera, casi a gatas, logré llegar al casillero. Alcancé el escusado, me puse en cuclillas y vomité violenta y voluminosamente. Mientras tanto, el dolor –certero, punzante, constrictivo- iba empeorando. En un punto dado, supe qué estaba pasando: mi cerebro estaba dañado”, relata.

Por unos segundos, traté de apartar el dolor y las náuseas. Me dije a mí misma: ‘no voy a paralizarme’. Moví los dedos de mis manos y pies para asegurarme que era cierto. Para mantener mi memoria, traté de recordar, entre muchas otras cosas, algunas líneas de Game of Thrones ”.

Lo siguiente que recuerda Emilia es una voz preguntándole si estaba bien, y posteriormente su traslado en ambulancia.

En el hospital, le explicaron que había sufrido una hemorragia subaracnoidea y que un tercio de quienes llegaban a sufrirla, no sobrevivían. También se le dijo que la operación era inminente para intentar controlar déficit, aunque sin garantía.

Durante la recuperación, las migrañas y pérdida de memoria temporal fueron algunas de las secuelas. Aún así volvió al set para rodar la segunda entrega, y fue por esas fechas cuando se le diagnosticó un nuevo aneurisma que podía reventar en cualquier momento.

Nunca había experimentado un miedo como ese, una sensación de muerte que se acercaba. Podía ver mi vida por delante, y no valía la pena vivirla. Soy actriz y necesito recordar mis líneas, y no podía recordar mi nombre. Le pedí a los médicos que me dejaran morir”.

Fue en la tercera temporada del serial cuando la actriz tuvo que ser nuevamente intervenida. “La recuperación fue más dolorosa de lo que había sido después de la primera cirugía. Estaba convencida de que no iba a vivir”, recordó.

Pasó un mes en convalecencia dentro del hospital como parte de su tratamiento para tratar estrés y ansiedad, mismos que describe, al principio de su texto, fueron derivados de la fama y atención que le dio su personaje.