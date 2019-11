Emilia Clarke confiesa que en 'GOT' la chantajearon para que se desnudara

Londres, Inglaterra.- Puede ser la estrella de ‘Game of Thrones’ que más desnudos realizó para la serie, sin embargo, Emilia Clarke no estuvo siempre de acuerdo con la producción en realizar estas escenas, incluso llegó a pelear fuertemente con ellos.

En una entrevista, la actriz reconoció que se vio, en cierto modo, obligada a desnudarse.

Clarke era nueva en la industria y pensó que no tenía otra opción.

He tenido peleas en el set en donde yo decía que la sábana me tapase y ellos me decían algo como '¿Quieres defraudar a tus fans?’".