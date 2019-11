Emilia Clarke revela a quien pertenecía el polémico vaso de café en 'GOT'

Estados Unidos.- La actriz, Emilia Clarke, quien interpretó a 'Daenerys Targaryen', reveló por fin a quien pertenecía verdaderamente la polémica taza de café de Starbucks que apareció durante un banquete de la última temporada de Game of Thrones.

Cabe recordar que dicha aparición fue sumamente sonada, tanto como el final de la serie, ya que muchos no podían creer que se les pasará ese gran error, otros solo pensaron que era una manera de dar pistas o indicios sobre el futuro de la serie, lo que al final resultó ser solo un error por parte de un mimebro del elenco.

De este incidente mucho se habló y se señaló que fue Emilia quien tuvo el descuido debido a que la bebida estaba frente a ella en la escena, situación que negó en el show de Jimmy Fallon y reveló quien fue en realidad.

Ésta es la verdad. Celebramos una fiesta antes de los Emmy y Conleth, que daba vida a Varys y estaba sentado justo a mi lado en esa secuencia, me llevó discretamente a un rincón y me dijo: 'Emilia, cariño, tengo que contarte una cosa. La taza de café era mía'. Era suya. ¡Era la taza de Conleth! Él mismo lo reconoció. Me dijo: 'Creo que era la mía, sí. Lo siento mucho, cariño. No quería decir nada porque parecía que toda la indignación se estaba centrando en ti'", reveló Emilia.