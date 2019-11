Emilia Clarke revelaría los motivos de cancelación de la precuela de 'GOT'

Estados Unidos.- Durante una promoción de Last Christmas, proyecto que próximamente se estrenará, se le cuestionó a Emilia Clarke, quien interpretó a 'Daenerys Targaryen' las 8 temporadas de Game of Thrones, acerca de la cancelación de la precuela la famosa serie.

La actriz señaló que al enterarse de la cancelación quedo muy sorprendida, pero dio una posible teoría sobre el porque los creadores de la serie que ya tenia su episodio piloto tomaron la decisión de cancelarla.

El programa terminó mucho y escuchamos sobre la precuela y pensamos, 'Ok, genial', pero no entendimos qué podría ser o quién estuvo involucrado. Si no estaba destinado a suceder ahora, no fue tan perfecto como todos querían que fuera, por lo que fue por las razones correctas, tal vez se modifique", señaló Emilia.