Emilia Clarke y lo que sufrió al preparar discurso de ‘Dany’ en final de ‘GOT’

Estados Unidos.- Prepararse para uno de los momentos más significativos en el viaje de su personaje en Game of Thrones, ‘Daenerys Targaryen’, le quitó el sueño a Emilia Clarke, la llevó a observar muchos videos de dictadores e incluso a pensar que no lo lograría.

La actriz habló en entrevista para Variety sobre la presión que llegó a sentir mientras se alistaba para la escena del capítulo final de la serie de HBO en la que ofrece un discurso a sus tropas en la Fortaleza Roja.

A lo largo de la serie he tenido que aprender idiomas falsos y he dado muchos discursos, pero sentí mucha presión con este… Casi me mata. Normalmente lo hago rápido pero este discurso significó mucho para mí. Estaba muy preocupada. Me quedé despierta hasta muy tarde todas las noches durante unos dos meses", describió Emilia al medio, además de indicar con su característico humor que le dijo el discurso a su cocina, a su nevera y que incluso lo dio frente a la ventana de su casa.