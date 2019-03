Emiliano abre su corazón y envía tierno mensaje a su mamá Christian Bach

Ciudad de México.- Tras la noticia del fallecimiento de Christian Bach, el pasado 26 de febrero, su familia a usado sus redes sociales para expresar su tristeza por esta gran perdida.

En esta ocasión fue el hijo de la actriz, Emiliano Zurita, quien compartió una fotografía de Christian Bach en las que le dedicó un emotivo mensaje.

No hay nada mejor en este mundo que la mirada que me das. Parece imposible que tus ojos carguen con ellos tanto amor y tanta felicidad. Es casi absurdo que en ese breve momento pueda ver toda mi vida reflejada y lo único que me provoca es sonreír. Sonrío por qué no pasa desapercibida la alegría que me rodea.