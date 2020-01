Emily Ratajkowski sorprende con foto en bikini a los 14 años: "Todo es natural"

Londres, Reino Unido.- La supermodelo Emily Ratajkowski no tiene problema cuando se trata de hacer alarde de sus figura de envidia, pues hace unas semanas publicó un par de instantáneas sensuales modelando un traje de su marca íntima Inamorata mientras estaba en las Maldivas.

De esta manera, Ratajkowski publicó recientemente una antigua fotografía en su página personal de Instagram que les dio a los fanáticos una lado nunca antes vista de la modelo, pues en la imagen se le ve de 14 años portando un colorido bikini.

Me gusta mostrarle a la gente esta foto mía a los 14 años para demostrar que mi cuerpo es natural. Ahora estoy un poco triste por esto. Solo era una niña en esta imagen y desearía que el mundo hubiera alentado a mi yo de 14 años a ser más que solo mi cuerpo ", escribió en Instagram el sábado.

Dicho todo esto, todavía siento que he recibido poder a través de mi cuerpo y mi sexualidad a través del modelaje y plataformas como Instagram. Afortunadamente, he descubierto partes de mí que son mucho más importantes que la 'sensualidad', pero si eres una niña de 14 años que lee esto, no te preocupes por nada de eso por ahora", continuó Ratajkowski.