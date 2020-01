Eminem conmociona con rap sobre el atentado en concierto de Ariana Grande

Estados Unidos.- Recientemente el famoso rapero, Eminem, conmocionó al mundo con su nuevo álbum, 'Music to Be Murdered By', y se ha convertido en blanco de críticas por el tema Unaccommodating, el cual habla sobre el atentado que sufrió Mánchester en uno de los conciertos que ofreció Ariana Grande en 2017.

Recordemos que en el 2017 mientras la cantante de 7 Rings se encontraba en medio de una presentación una bomba estalló dentro del estadio en el que estaban dejando un total de 22 muertos y cientos de heridos, algo que no ha podido superar del todo Ariana, quien tras esto comenzó a sufrir de ansiedad, nervios y depresión.

La letra de la canción ha resultado "ofensiva" y "repugnante" para el público quienes aseguran que solo quiere creerse un "chico rebelde" cuando solo es un rico más.

Pero planeo gritar 'bombas' en el juego / Como si estuviera fuera de un concierto de Ariana Grande esperando", dice la letra.

Casi de manera inmediata miles de los fans de la cantante y del rapero se pronunciaron en Twitter criticando el nuevo disco, en especial el tema Unaccommodating, aunque hubo algunos que consideran exagerada la reacción negativa.

Yo solo digo, que antes de hechare en cara y decir que no tiene madres. #MusicToBeMurderedBy #Eminem pic.twitter.com/Wt5brq305f — Pepino (@JoaPepino) January 17, 2020



"eminem se quiere colgar de la fama de Ariana Grande"#EminemIsOverParty

chicas usan el termino "Stan" (creado por el mismo em)

Tienen 13 años, sin cultural general, descubren eminem hace 15 minutos y ya lo quieren "cancelar", si ni Trump pudo ustedes que? xd

ventas de kamikaze: pic.twitter.com/fG03hvEol1 — �� �� �� �� �� �� ーゖ穏 ��️ (@_Dabuyi_) January 17, 2020

Así los llorones fans de Ariana Grande por la referencia del tiroteo en Manchester en el disco de Eminem. pic.twitter.com/Ih4rcyhbPq — Leo (@leo_ramir) January 17, 2020