Emma Coronel: "No me da miedo ir a prisión, me da miedo ser violentada"

Nueva York, EU.- Luego de realizarse el juicio en contra de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en un tribunal de Nueva York, su esposa Emma Coronel reveló como vivió ella este proceso.

En entrevista con el periodista Jesús Esquivel para Proceso, Coronel aseguró que ninguna de las declaraciones de los testigos fue sorpresivo.

Me daba tristeza escuchar cómo unas personas que supuestamente se decían sus amigos, hablaban tan mal de él. No esperaba que hablaran bien de él. No esperaba menos", detalló Emma.

Además, aseguró que no tiene miedo de estar en la cárcel ya que, según indica, no ha cometido ningún delito. Sin embargo, si teme que alguna vez pueda ser violentada o torturada.

He visto tantas cosas que le han pasado a mi familia. También están presos mi papá y mi hermano mayor, y yo me siento responsable porque están ahí solo porque son mi familia y yo soy la esposa. He visto tanta cosa. Eso es lo que me da miedo, que puedan llegar a detenerme cuando esté con mis hijas. Pero de que me llamen a declarar, no tengo miedo".