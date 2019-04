Emme, la hija de Jennifer Lopez ya posa como su madre en las redes sociales

Estados Unidos.- La pequeña hija de Jennifer López, Emme Muñiz López de 11 años de edad, fue la protagonista de una serie de fotografías donde lucía unos coloridos leggings; un diseño de la marca de ropa de su mamá.

Después de que las imágenes se compartieran a través de una red social, los usuarios de la misma comentaron acerca del parecido de la niña y su madre.

La menor logró ser el centro de atención en publicaciones anteriores realizadas por su madre, dejando ver su personalidad extrovertida.

Cabe resaltar, que Emme fue parte de Limitless from the Movie ''Second Act'' donde dejó en claro su talento como artista.

Emme y su hermano mellizo Maximilian David Muñiz son hijos de la famosa Jennifer Lopez y el talentoso Marc Anthony, sin embargo el encargado de difundir dichas imágenes es el ahora prometido de su madre, Alex Rodriguez.



Lopez aseguró que sus hijos toman clases de canto y música en la escuela, aunque ella no los alienta a que se dediquen a eso.

Anthony dijo que es normal que los niños quieran seguir los pasos de sus padres y que el los apoyara en lo que sea que emprendan.