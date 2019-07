Emotivo mensaje de participante de 'Enamorándonos' tras casi suicidarse

Ciudad de México.- Karina Moreno Alberú, mayormente conocida como 'Khareesi', por su participación en el programa Enamorándonos, quien fue encontrada inconsciente por su hermano en su departamento ha dejado un emotivo mensaje en su historia de Instagram.

Después de eso confiesa que nunca pensó que recibiría tantos mensajes de apoyo por parte del todo el público.

La razón por la cual decidí hacer publica mi situación fue porque estaba tan agradecida y conmovida de ver que Dios me dio la oportunidad de estar aquí una vez más y pelear como la guerrera que mi mamá hizo de mí, ver que mi hermano fue literalmente mi héroe y me demostró una vez más que no estoy sola y que jamás me dejara caer, sentir a mi papa más cerca que nunca”.