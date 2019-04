En 'Endgame' se mencionaría a nuevo personaje para el MCU y nadie lo notó

Ciudad de México.- Avengers: Endgame marca casi el final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, Spider-Man: Far From Home será el encargado de terminar con la Infinity Saga.

Los fans de los superhéroes más poderosos del mundo ya ‘escavan’ para tratar de encontrar indicios de la cuarta fase y presuntamente en Endgame se hizo mención de un nuevo personaje que podría llegar muy pronto.

Se recomienda que si no has visto esta última aventura de los Vengadores, no leas lo siguiente pues puede contener spoilers.

Durante Endgame, hay una escena en la que ya han pasado 5 años desde el chasquido de Thanos y Black Widow mantiene una llamada en realidad aumentada con Rocket, Capitana Marvel, War Machine y Okoye, quien menciona que algo ocurre debajo del mar pero que es “mejor dejarlo estar” (no molestarlo).

Fans han sugerido que Okoye hace referencia a Namor, Rey de la Atlántida, un personaje que no se sabe si aparecerá de primera cuenta en su propia película o en Black Panther 2.

Cabe resaltar que en octubre del año pasado el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó que Namor podría aparecer en el MCU, sin embargo, no dio fecha.