"En 'Hoy' me hacen a un lado": Andrea Legarreta envía indirecta a Magda

Ciudad de México.- Luego de que Alex Kaffie señaló que Andrea Legarreta se negaba a participar en El Camioncito de Hoy para evitar la convivencia con el público, la conductora se comunicó con el periodista para pedirle que no la difamara.

El propio especialista de espectáculos detalló en su columna para El Heraldo de México que Andy le envió un mensaje vía WhatsApp para pedir su derecho de réplica respecto a la situación.

Asimismo, Kaffie compartió el mensaje textual de Legarreta, en el cual la conductora hace referencia a que siente que la producción de Magda Rodríguez la hace menos en el programa Hoy.

En las giras que el programa ha hecho por la República, ¡SIEMPRE soy de las primeras en acercarse a la gente! En esta temporada de Hoy he vivido rachas donde he recibido mala onda, me han hecho a un lado y ha habido marcadas diferencias, sin embargo ahí nadie dice nada", habría expresado Andrea.