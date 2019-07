En 'Spider-Man: Far From Home' el chasquido de Thanos tiene otro nombre

Ciudad de México.- Este fin de semana se estrena la película Spider-Man: Far From Home, esperada por los fans de Marvel tras el polémico final en Avengers: Endgame.

La nueva aventura del hombre araña traerá consigo varias sorpresas, entre ellas que el chasquido de Thanos tendrá un nuevo nombre.

Marvel anunció que este evento que desapareció a la mitad del universo en realidad se llamaba The Decimation, (la Decimación), pero en Spider-Man: Far From Home tendrá un nuevo nombre oficial.

En esta nueva entrega de Peter Parker al chasquido se le conoce como blip y parece ser que será el nombre que se utilizará de este película en adelante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.