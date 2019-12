En ajustada ropa deportiva, Melissa de Matisse baila al ritmo de Mecano

Ciudad de México.- La cantante mexicano, Melissa Robles, demostró su fanatismo por Mecano, incluso dejó de lado sus labores en el hogar por bailar al ritmo de esta agrupación.

En su cuenta de Instagram, la vocalista del grupo Matisse se olvidó un poco del glamour y compartió un video en el que muestra sus mejores pasos.

No he acabado con la limpieza pre 2020, pero me tomé un pequeño break porque Mecano me pone muy mal”, escribió la artista.