En diminuto bikini, Ania Gadea realiza sexy movimiento de cadera

Miami, EU.- La modelo peruana, Ania Gadea, por medio de su cuenta de Instagram compartió un candente video en la cual se dejó ver con un diminuto bikini frente al mar de Miami, Florida.

Cabe mencionar que las imágenes son fragmentos de lo que será su nuevo sencillo, Sugar, el cual anunció desde hace un mes por medio de sus redes sociales.

He besado tantos labios que no me acuerdo cuántas veces me enamoré”, escribió.