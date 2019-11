En especial de 'Friends' un actor podría encontrar un hijo perdido ¿será 'Joey'?

Estados Unidos.- El cantante, Charlie Puth, recientemente tuvo una entrevista para E! News donde aseguró conocer acerca del especial de Friends de hace bastante tiempo, además de sugerir que podría participar en este como el hijo perdido de uno de los protagonistas de la famosa serie.

Puth dijo no haberse sorprendido cuando se confirmó el regreso de 'Rachel', 'Ross', Monica', 'Chandler', 'Phoebe' y 'Joey', pues aseguró que el ya sabía de ello desde hace bastante, aunque no aclaró desde hace cuanto.

Yo sabía que algo estaba pasando y ahora está en las noticias, puedo decir que lo sabía, me dijeron que no dijera nada", aseguró Charlie.

Tras esto bromeó con que podría aparecer en el especial como el hijo perdido de 'Chandler Bing', interpretado por Matthew Perry, pues la gente le ha dicho en varias ocasiones que tiene un gran parecido con este.

Tras esto dijo que él, Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Kudrow, son buenos amigos, con lo que se podrpia creer que realmente si podría estar dentro del especial que planea HBO Max, del cual aún no se tiene nuevas noticias.

Ellas son como mis amigas, no lo digo a propósito, por su puesto, de alguna forma me he convertido en un amigo honorario, lo cual es muy cool".