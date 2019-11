En estado de ebriedad, famosa actriz hace atrevida petición a William

Estados Unidos.- A todos sorprendio que la actriz, Helena Bonham Carter, revelara que conoció al Príncipe William, sin embargo, también dejó a más de uno con la boca abierta cuando confesó que mientras estaba ebria le hizo una atrevida petición al futuro rey de Inglaterra.

Hasta su reciente entrevista en Watch What Happens Live With Andy se desconocía que la actriz conociera en persona a algún miembro de la familia real, durante la cual señaló que se emborracho con el duque de Cambridge.

Es cierto que estaba borracha, pero no lo suficiente como para no querer volver a beber alcohol en mi vida. Pero debo confesar que William tampoco iba muy sobrio. No digo en plan mal, sino en plan divertido", confesó Helena.

Helena mencionó que entre los tragos a ella le pareció una buena idea pedirle al royal que apadrinará a su hija Nell, quien actualmente tiene 11 años, esto pues cuando nació su primer hijo, Billy, pidió a todos sus amigos que lo apadrinaran.

Entonces se me ocurrió que si conseguía que el Príncipe William fuera padrino, esa diferencia quedaría compensada", señaló la actriz.

Y aunque no mencionó cual fue la respuesta del hijo mayor de Lady Di, claramente este no apadrinó a la pequeña Nell.

Cabe recalcar que ampoco dijo como y cuando conocío a William, pero debido a la edad de su hija menor debió haber sido entre el año 2007 o en 2008.