En honor a Freddie Mercury, lanzan un videoclip contra la lucha por el SIDA

Ciudad de México.- Este 5 de septiembre Freddie Mercury estaría cumpliendo 73 años, por ello Universal Music Group lanzó una emotivo videoclip acompañado de la canción Love Me Like There’s No Tomorrow.

Dirigido por Esteban Bravo y Beth David, se trata de una pieza animada con el que tratan de poner un final feliz a la lucha contra el SIDA.

Es la historia no de dos hombres, sino de una conexión y el poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo. Es un reflejo que recorre la carrera de Freddie", señalaron los directores.

Este video de Love Me Like There’s No Tomorrow funciona como alegato para la comunidad homosexual en cuanto aborda la crisis del Sida de los años 80, enfermedad que terminó con la vida de Mercury en 1991.