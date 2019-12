En medio de su embarazo, Sherlyn revela que es "enemiga" de las vacunas

Ciudad de México.- Hace 2 semanas Sherlyn sorprendió al mundo de la farándula al anunciar que se encontraba esperando a su primer hijo, aunque se negó a revelar el nombre del padre, pues aseguró que se trata de una inseminación artificial.

Esto trajo consigo algunos comentarios negativos respecto a la polémica decisión de la famosa de ser madre soltera directamente. Sin embargo lo que terminó por desatar toda una tormenta de críticas fue que mediante su Instagram revelara que está en contra de las vacunas.

Vamos a ver a la otra doctora, porque aunque soy enemiga absoluta de las vacunas, me dijo que me tienen que poner la de la influenza sí o sí, que porque si me llega a dar influenza con el embarazo se puede poner terrorífica la cosa.”