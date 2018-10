En mensaje de agradecimiento, Camila Cabello revela que prepara nuevo álbum

Estados Unidos.- Con las emociones a flor de piel por la conclusión de su gira 'Never be the same', Camila Cabello decidió dirigir un mensaje de agradecimiento a sus fieles fans a través de sus redes sociales.

La cantante publicó una fotografía en la que aparece saludando y frente a una laptop, la cual a su vez está sobre una taza de baño.

En la descripción de la imagen, la artista de origen latino agradece a sus fans por su apoyo incondicional durante todos los años en los que ha estado parada en un escenario.

Estar de tour por los últimos seis años ha sido el más hermoso capítulo de mi vida. La niña de diez años de edad que hay en mí sigue corriendo por todas partes con sus brazos en el aire y gritando hacia todo lo que ha pasado. Cantando para miles de ustedes hermosas personas, conociéndolas y hablando con ustedes, viendo el mundo... Estoy más enamorada de la vida y de todos ustedes que como jamás lo he estado", inició su mensaje Camila.

La intérprete de Havana relató después a sus seguidores que se encuentra emocionada por pasar Navidad y demás fiestas al lado de su familia, además de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y sus mascotas, ya que su perrito apenas y la reconoce.

Asimismo, la artista reveló que no puede esperar por el trabajo que viene para ella el próximo año, así como para compartir la nueva música en la que ya trabaja.