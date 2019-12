En plena Noche Buena fallece a los 72 años escritora del tema de 'Friends'

Estados Unidos.- Allee Willis, compositora y escritora del famoso tema I'll Be There For You, tema principal de Friends, desgraciadamente falleció en plena Noche Buena a la edad de 72 años.

Según los informes del The New York Times la causa fue un paro cardíaco, sin embargo, no decía si la compositora padecía de alguna enfermedad de esa índole o cualquier otra que provocara el fatal infarto.

La triste noticia del deceso de Alle fue informada por su compañera Prudence Fenton a través de su cuenta de Instagram con un muy breve mensaje

Descansa en Boogie Wonderland, 10 de noviembre 1947 - 24 de diciembre de 2019", Prudence Fenton.