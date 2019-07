¿En problemas con aliens? Robbie Williams contrata guardaespaldas 24/7

Ciudad de México.- Robbie Williams, cantante británico, es conocido por su música, así como por sus declaraciones respecto al tema de extraterrestes, si embargo, en una entrevista reciente declaró algo que pocos sabían.

El cantante reveló que su temor a ser contactado por extraterrestres lo llevó a tomar medidas como contratar un guardaespaldas para que lo cuide las 24 horas del día.

Durante una entrevista para el podcast ‘Alien Nation’, presentado por Jo Wood, Williams habló del tema de los OVNIs y los extraterrestres, algo que no es nuevo para él.

El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue precisamente mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo", explicó Robbie.

Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y si me veía obligado a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya lo estaba.