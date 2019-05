En redes comparan a la 'Chica del clima' y 'Lapizito' por su increíble parecido

Ciudad de México.- La ‘Chica del clima’, conductora de la sección del clima en el programa Hoy es conocida por sus atributos, pues tiene un excelente físico, el cual es bastante admirado en redes sociales.

Ahora, Yanet García publicó una foto de su rostro sin una gota de maquillaje donde los internautas comenzaron a ‘desatar’ comentarios donde mencionan que se parece al hermano de Gomita, Lapizito.

Algunos de los comentarios de los usuarios fueron:

Además, la compararon al interprete de Baby, Justin Bieber.

You kinda look like Justin Bieber lol”.