"¿En serio eres tan mala?": Gustavo Adolfo Infante envía mensaje a Sarita

Ciudad de México.- El periodista, Gustavo Adolfo Infante, continuó con su teoría de que los restos de José José, los cuales asegura que nunca llegaron a México, aunque Marysol y Laura Núñez afirmaron tener las llaves.

Me cuentan que José Joel dijo ‘vamos a abrir (el féretro)’. Abren y no hay nada. En la funeraria les dijeron que en una orilla había una cajita. [La encontraron]. Había una cajita y adentro de esa cajita, había otra más bonita y que ahí estaban, según esto, los restos mortales de José José. Ellos no vieron cuando lo cremaron. Ellos no vieron cuando lo sacaron; no vieron nada”, dijo durante la emisión De Primera Mano.