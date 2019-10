"En serio lo siento": Actriz se disculpa tras críticas por palabra racista

Estados Unidos.- Luego de que la furia de internautas se volcara en contra de Gina Rodriguez, protagonista de la serie Jane The Virgin, por haber pronunciado una palabra racista en un video, la actriz estadounidense de origen puertorriqueño decidió ofrecer una disculpa a través de sus redes sociales.

La intérprete despertó la ira de usuarios de redes sociales luego de que publicara un clip, el cual ya está eliminado, en el que aparece entonando el rap Ready Or Not de The Fugees, en cuya letra se incluye la palabra 'nigga'.

Al final del video es cuando Gina expresa la palabra racista, para después reírse con una persona que no aparece en el enfoque de la cámara.

La actriz eliminó el video y luego publicó en Instagram Stories una disculpa para toda persona que se sintió ofendida por su acción.

Hey, qué onda a todos. Quería dirigirme a ustedes y disculparme. Lo siento, lamento si ofendí a alguien al cantar una canción de The Fugees que amo, con la cual crecí. Amo a Lauryn Hill y en serio lamento si los ofendí", expuso Rodriguez.

Pese a la disculpa de la estrella de Jane The Virgin, una gran cantidad de usuarios de Twitter compartieron mensajes sobre lo ocurrido y provocaron que el nombre de Gina se volviera tendencia.

El hecho de que ella pensó que estaba bien publicar eso es irrisorio", "no lo entiendo, realmente no lo entiendo, ella asegura preocuparse mucho por los problemas de los demás, pero ni siquiera pretende preocuparse por lo que la gente de color le dice" y "¿por qué publicaría eso Gina Rodriguez?", fueron algunas de las críticas que hicieron internautas.

Por su parte, esta no es la primera vez que Gina Rodriguez es señalada de ser "anti-negros", ya que el año pasado dijo durante una entrevista que las actrices de color eran mejor pagadas que las latinas y asiáticas.