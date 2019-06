¿'Enamorándonos' sí se va a Televisa? Magda Rodríguez responde a polémica

Ciudad de México.- Luego de que en redes sociales se asegurara que el programa Enamorándonos saldría de la señal de TV Azteca para irse a Televisa y que sería su exproductora, Magda Rodríguez, quien volvería a encargarse de este, ella lo niega rotundamente.



En una entrevista otorgada a El Universal, la ahora productora de Hoy, aseguró que esto es totalmente falso, y que no sabe quién o porqué se está diciendo estas cosas, ya que ella por el momento está más ocupada en planear nuevos contenidos para Univisión.

Es un rumor en lo absoluto, el programa Enamorándonos no viene para Televisa y no estoy yo al mando, eso fue una de las cosas que uno oye y no se tiene la menor idea. Osea cualquier cosa al respecto si yo se algo, porque estamos planeando diferentes cosas para Univisión, pero todavía no hay nada por delante, pero inmediatamente con mucho gusto lo avisaría".