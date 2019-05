"Endeudado y sinvergüenza": Exponen al 'novio' de 'La Guzmán' y ex de Frida

Ciudad de México.- Conocidos de Christian Estrada decidieron exponer su endeudada cartera luego de que el modelo hiciera polémicas declaraciones de la relación que mantuvo con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Personas allegadas Christian señalaron que tiene grandes deudas económicas que se ha demorado en saldar, de acuerdo a información que llegó hasta las manos de la periodista Nelssie Carrillo.

Estos informantes aseguraron a Nelsie que Estrada se comprometió a pagar 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos), y aún no lo hace, para demostrar esto, enseñaron un pagaré.

Christian me pidió dinero en octubre pasado y aún no me ha pagado, al contrario, ha estado evadiendo mis llamadas, y por eso me comuniqué directamente con Antonia, la mamá de Christian. Debe mucho, pero eso sí, él dándose supuestamente una vida lujosa”.