Enfermedad de Gwen Stefani la obliga a cancelar su concierto en Las Vegas

Las Vegas, Nevada.- La cantante estadounidense, Gwen Stefani tuvo que retirarse de los escenarios por un momento y canceló una de sus fechas en Las Vegas para el show Just a Girl, debido a una enfermedad.

La artista de 50 años, comentó en redes sociales que no podría asistir para el evento programado para el sábado 8 de febrero.

Lo siento mucho, pero todavía no me siento bien y no podré realizar mi show Just a Girl del sábado 8 de febrero en Las Vegas, los reembolsos estarán disponibles en su punto de compra original", compartió Gwen.