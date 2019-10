¿Enfrentamiento en homenaje a José José? Yuri y Kalimba habrían discutido

Ciudad de México.- Tras saberse que Kalimba y Yuri cantarían El Triste de José José en su homenaje, se comenzó el rumor de que los artistas tuvieron una fuerte discusión pues supuestamente Yuri quería que le quitaran el tema a Kalimba.

El cantante fue cuestionado al respecto y respondió qeu dicha confrontación no fue cierta y que solamente habían sido rumores ya que el admira y respeta mucho a la cantante.

Nada, a mí me dijeron 'vas a cantar El Triste, vas a venir a ensayar el miercoles a las cinco y media de la tarde, se canta el viernes' y yo dije 'okey, perfecto', después alguien en la alfombra me pregunto '¿oye que pasó entre tu y Yuri?' y yo les dije 'nada, no la he visto, no he hablado con ella, ni nadie de mi oficina con la suya', creo que simplemente fue un rumor que se quiso hacer por alguna razón", relató Kalimba.