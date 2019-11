Enrique Guzmán al SAT: "Me faltan al respeto y no me voy a quedar callado"

Ciudad de México.- Enrique Guzmán brindó una conferencia de prensa para dar más detalles del problema que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de revelar que sus cuentas están congeladas.

Asegurando que sus cuentas están así desde el pasado 2 de septiembre y hasta este momento no le han informado lo que pasa realmente, el cantante manifestó:

Yo no sé qué le pasa al SAT en este momento, pero el hacer ese movimiento sin que yo reaccione, esta %&#&, no me voy a quedar callado, voy a reclamar”.

De la misma manera, Don Enrique subrayó que todo el dinero que tiene en esas cuentas es producto de su trabajo de toda la vida y no es un delincuente.

Todos los pesos que tengo en esa cuenta, están mojados del sudor con el que he trabajado, no estoy robándome un peso de nadie, nunca he sido un maleante, si me quieren tratar como un maleante están cometiendo un error y están faltándome a mi respeto”.