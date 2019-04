Enrique Guzmán apoya a su nieta Frida Sofia en el pleito con Michelle Salas

Ciudad de México.- Enrique Guzmán reavivó el pleito de su nieta Frida Sofía contra Michelle Salas y Sylvia Pasquel, y a pesar de que en otras ocasiones se mantuvo al margen, esta vez externó su apoyo incondicional a la también hija de Alejandra Guzmán, y la alentó a no quedarse callada si algo le molesta.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el cantante manifestó:

Yo la respaldo mucho y la respeto mucho, si ella opinó o no opina, alguna razón tendrá. Yo creo que ella ya está bastante grande para que sepa lo que está haciendo”.

Sobre los mensajes de Frida en contra algunas de integrantes de la Dinastía Pinal, explicó:

Sí, está bien (que se queje), alguien le rascó mal el ombligo y no le gustó. Yo sí (la apoyo) y que se agarre contra quien sea, si alguien la molesta que diga, está bien, a lo mejor se había callado mucho antes. Hay gente que tiene toda la intención de hacerte daño, y no mis hijitas, no se puede”.