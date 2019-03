Enrique Guzmán defiende a Frida Sofía de críticas: "Ella solo dice la verdad"

Ciudad de México.- Enrique Guzmán sorprendió al defender las fuertes declaraciones de su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, luego de que esta arremetiera contra varios miembros de la Dinastía Pinal, en especial Michelle Salas y Sylvia Pasquel.

La joven se dedicó a ventilar secretos de su familia y las 'tachó' de hipócritas. Además, aseguró que ha recibido amenazas de muerte y cientos de mensaje que ella clasifica como cyberbullying.



Incluso, aseguró que su relación con sus tías y primas es prácticamente nula y con la única que sigue en comunicación constante es su abuela, Silvia Pinal.

A pesar de que Enrique negó estar de acuerdo con la manera en que su nieta se ha expresado acerca de Michelle, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, confesó:

Yo creo que es legal lo que está diciendo, ella habla con la verdad, con su verdad, ahora, como lo maneja, yo lo haría de otra manera, pero no opino, porque finalmente es mi nieta. Yo no lo haría, pero yo no soy ella, ahora yo tomo la posición de ella, tampoco voy a decir está mal hecho, algo está diciendo, por qué lo está diciendo, no lo sé”.