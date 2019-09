Enrique Guzmán 'explota' contra Frida Sofía: "Ya le dije, ya no la recibo más"

Ciudad de México.- Hace unos días Frida Sofía filtró a través de sus historias de Instagram unos mensajes que Enrique Guzmán le había enviado por WhatsApp.

Por ese motivo, el cantante se mostro sumamente molesto con su nieta, a lo que expresó: "que ponga lo que quiera, yo ya le dije que no me ponga mensajes, ya no la recibo más".

Asimismo, Guzmán le desó las mejores de las suertes a su nieta y expresó qu él no puede hacer nada para arreglar la relación entre la joven y su mamá. Alejandra.

Un parto duele y es un parto lo que estamos teniendo con Frida, ojalá que un día le dé frutos, sería una lástima que después de tanto desm..., no pase nada", argumento el artista de 76 años.

Ojalá no le digan '¿viste la pend... que hiciste?', ojalá sea la actriz que espera el mundo, pero no pudo mediar las cosas con Alejandra y Frida, ella es un animalito”, añadió.