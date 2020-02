Enrique Guzmán habla de Silvia Pinal por cirugías: "No trato con esa familia"

Ciudad de México.- Enrique Guzmán siempre ha mostrado su negativa a las cirugías estéticas de Las Pinas, sobre todo tras los problemas de salud de su hija Alejandra Guzmán.

Sin embargo, ahora que se reveló que Silvia Pinal estaría sufriendo fuertes dolores en el rostro por inyectarse la misma sustancia que Ale, es que Enrique prefirió evadir el tema.

Durante la alfombra roja de la obra Hoy no me puedo levantar, el cantante fue cuestionado por esta situación, y al escuchar el nombre de Doña Silvia, comentó con una sonrisa:

No sabría decirte… a esa familia casi no la trato, no (he podido hablar con ella)". dijo.