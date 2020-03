Enrique Guzmán no tiene contacto con Frida Sofía a diferencia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- Después de las diferencias entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, Enrique Guzmán confesó que continúa sin tener contacto con su nieta.

Contrario a Silvia Pinal, que hace algunas semanas reveló que se reencontró con Frida en la ciudad de México, ahora el cantante manifestó que sigue sin saber nada de la hija de Ale.

No sabía yo, no he visto nada de eso, me da gusto, pero no sabía yo, (según yo) ella no podía venir a México por ahora… no sé, no sé", dijo el padre de la rockera.