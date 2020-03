Enrique Iglesias rompe el silencio y revela el nombre de su tercer hija

Ciudad de México.- El famoso cantante, Enrique Iglesias, ya ha revelado por fin el nombre de su tercer hija con la extenista, Anna Kournikova, rompiendo el silencio en el que se sumergió hace cinco semanas, cuando nació la pequeña.

Enrique aseguró que era un papá "muy presente" en la vida de sus tres pequeños y ayuda a cambiar pañales y dar biberon lo más que puede, por lo que en las últimas semanas no ha dormido casi nada, pero no ocultó su felicidad.

No estoy durmiendo, nada, pero estoy pasándola en grande. No lo cambiaría por nada del mundo, la verdad", confesó el cantante.

En cuanto al nombre de la recién nacida, se reveló que era Mary, aunque sus famosos padres también la llamas por el apodo de Masha, que en ruso significa María.

De igual manera el interprete de Héroe aseguró que no quería presionar a ninguno de sus tres hijos, Nicholas, Lucy y Mary, ha que sigan sus pasos o los de Anna en cuanto a la profesión, pero confesó que si tuviera que elegir entre presionarlos con la música o el deporte, sin duda se inclinaría por este último.

Te puedo decir con total sinceridad que, si tuviera que elegir, preferiría que se inclinaran por el deporte, sin duda. Diría que sí porque me encanta el golf, el tenis... y no me importaría ver a alguna de mis niñas en la pista. No me quiero convertir en el típico padre obsesivo, pero siempre le digo a Anna que sería la mejor entrenadora del mundo", confesó Enrique.