¿Enrique Iglesias y Anna Kournikova se casaron? Este detalle lo comprobaría

Miami, Florida.- A través de su cuenta de Instagram la extenista, Anna Kournikova, ha despertado los rumores de una boda secreta con su pareja desde hace 19 años, Enrique Iglesias, con quien ya tiene tres hijos.

En 2001 el cantante y la tenista se conocieron y un par de meses después comenzaron una relación formal, de la cual nacieron sus tres pequeños, Lucy y Nicholas de 2 años y su recién nacida de nombre aún desconocido.

Aún después de sus casi dos décadas y sus tres hijos la pareja no se ha comprometido, incluso han expresado que no piensan en el compromiso ya que el casarse no hará que se amen más.

Nunca he pensado realmente el matrimonio haría una diferencia. Tal vez sea porque vengo de padres divorciados, pero no creo que usted ama a alguien más por un pedazo de papel" afirmó Enrique en una entrevista", dijo el cantante.

Pero ahora, Kournikova cambió su nombre en Instagram a Kournikova Iglesias, lo que ha llevado a pensar que la pareja ya se ha casado, aunque no hay nada que confirme las especulaciones.